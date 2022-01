Spari nella notte a Montecalvario, 39enne ferito a colpi di pistola Un 39enne napoletano, pregiudicato, è stato ferito a colpi di pistola nella notte; si sarebbe trattato di un tentativo di rapina. Indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Un 39enne napoletano, Ciro De Crescenzo, è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco a una gamba nella notte appena trascorsa. Alle forze dell'ordine ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina in strada nel quartiere napoletano di Montecalvario; la sua versione è al vaglio degli inquirenti, l'uomo non è in pericolo di vita.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia Napoli Centro, la dinamica è ancora in via di ricostruzione; i militari stanno in queste ore effettuando accertamenti sul passato del 39enne, che risulta già noto alle forze dell'ordine e con precedenti per rapina, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, e sulle sue attuali frequentazioni. L'uomo ha raggiunto da solo l'ospedale dei Pellegrini intorno alle 23 di ieri sera, 15 gennaio. Ai sanitari del Pronto Soccorso, e successivamente ai carabinieri intervenuti in seguito alla segnalazione, ha raccontato di essere stato ferito da uno sconosciuto per ritorsione dopo essersi opposto ad un tentativo di rapina.

Il 39enne è stato raggiunto da un solo proiettile, alla gamba destra. Medicato, non è in gravi condizioni: i medici hanno escluso il pericolo di vita, è stato dimesso in nottata e giudicato guaribile nel giro di 25 giorni. De Crescenzo non è stato in grado di fornire ulteriori elementi su chi gli ha sparato, limitandosi a raccontare della rapina e dicendo che sarebbe avvenuta nei pressi della sua abitazione. I carabinieri hanno acquisito i nastri di alcune videocamere di sorveglianza della zona, che potrebbero avere ripreso il ferimento o fornire elementi preziosi per le indagini.