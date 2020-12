in foto: Il campo rom di Qualiano

Due irruzioni armate sono avvenute nella notte appena trascorsa nei campi rom di Giugliano e di Qualiano, in provincia di Napoli. Nel primo caso si sarebbe trattato di un tentativo di sequestro di persona, nell'altro, invece, dove pochi giorni prima era stato arrestato un latitante, di un atto intimidatorio: esplosi soltanto colpi in aria da persone che sono fuggite subito dopo. Indagini affidate alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. I due fatti sono molto probabilmente collegati, i comuni sono limitrofi.

I due episodi sono avvenuti praticamente in contemporanea, altro elemento che farebbe pensare ad una azione coordinata o comunque a un possibile legame. Per il campo di Giugliano, in via Carrafiello, la dinamica appare più chiara: si sarebbe trattato di un tentativo di sequestro di persona, sventato per l'intervento degli altri residenti. I responsabili, arrivati in gruppo, avrebbero cercato di rapire un 44enne ma di fronte alla reazione si sarebbero visti costretti alla fuga; mentre si allontanavano hanno esploso dei colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. La Polizia di Stato, durante il sopralluogo, ha trovato sei bossoli. Secondo i primi elemento raccolti anche i responsabili del raid sarebbero rom, presumibilmente residenti in un altro campo del Napoletano.

Nel campo rom dell'ex Costagliola, che si trova al confine tra i territori di Qualiano e Giugliano0 invece, un gruppo di persone è piombato tra le baracche nella notte e ha aperto il fuoco senza apparente motivo. Non risultano feriti, le pallottole vaganti fortunatamente non hanno colpito nessuno. Subito dopo il raid i criminali si sono dileguati a bordo di automobili. Ascoltati dai carabinieri, i residenti del campo hanno riferito di non aver riconosciuto nessuno e di non conoscere il motivo di quell'intimidazione. Il campo di Qualiano è stato di recente luogo di una operazione di polizia: il 22 dicembre gli agenti del commissariato Villaricca-Giugliano avevano circondato l'area alla ricerca di un latitante, trovato in una delle baracche insieme alla compagna e arrestato.