Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi poco dopo le 13 a Casoria (Napoli), in piazza Domenico Cirillo, poco lontano dalla sede del Comune. Sul posto, per il primo intervento, la Polizia di Stato e i Carabinieri; le indagini sono state affidate ai militari della Compagnia di Casoria. Sull'episodio sono in corso accertamenti, non si scarta al momento nessuna ipotesi: potrebbe essersi trattato di una "stesa", ma in base ad alcune testimonianze sembra più probabile che sia stato un agguato. Verifiche in corso negli ospedali della zona: poco dopo al Pronto Soccorso di Frattamaggiore si è presentato un uomo con una ferita da pistola, i due episodi potrebbero essere collegati.

L'allarme è scattato poco dopo le 13 di oggi, 1 febbraio. I militari hanno ascoltato alcuni passanti che a quell'ora si trovavano in piazza Cirillo per cercare di ricostruire la dinamica. Stando a quanto raccontato gli spari sarebbero partiti da un'automobile, che si sarebbe affiancata ad un'altra vettura in transito: una delle persone all'interno avrebbe estratto l'arma e puntato la canna verso gli occupanti dell'altro abitacolo, premendo il grilletto almeno due volte. L'uomo alla guida della seconda automobile, una Smart, sarebbe scappato a piedi e la vettura sarebbe rimasta ferma in piazza per alcuni minuti, per poi essere recuperata da altre persone.

Nella zona ci sarebbero diverse telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche sia private, è quindi possibile che dall'analisi dei nastri potrebbero arrivare elementi utili per stabilire quanto accaduto. Sul posto non sono state rinvenute tracce di sangue ma, durante il sopralluogo, i carabinieri hanno trovato due bossoli. Poco dopo gli spari un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è arrivato al Pronto Soccorso di Frattamaggiore con una ferita da arma da fuoco; non sarebbe in pericolo di vita.