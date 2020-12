in foto: L’imprenditore Mariano Russo, scomparso nelle scorse ore.

Lutto a Sorrento, dove si è spento l'imprenditore Mariano Russo. Novant'anni, ha fatto la storia del comune sorrentino nel campo dell'accoglienza turistica, con il suo hotel Capri e altri investimenti che lo portarono in breve tempo ad essere un leader nel settore locale, che ha conosciuto il boom a partire dalla seconda metà del Novecento sebbene la città si fosse imposta come meta turistica rinomata già a partire dall'Unità di Italia, avvenuta cent'anni prima.

La notizia della scomparsa di Russo ha fatto rapidamente il giro della città. "È un momento terribile, ci tocca piangere un altro pezzo della nostra storia", ha detto il sindaco Massimo Coppola, spiegando anche che "a Mariano Russo mi legano ricordi personali e politici. È stato un personaggio indimenticabile, un grande imprenditore ed un innamorato di Sorrento". Russo era stato anche vicesindaco ed assessore in passato a Sorrento: oltre all'hotel Capri, suoi anche l'hotel Conca Park e l'hotel Belair. Aveva compiuto 90 anni lo scorso settembre: ai festeggiamenti anche Peppino di Capri, che aveva suonato dal vivo. Poche le persone presenti, per l'emergenza Covid, e per tutti esame sierologico, distanziamenti e mascherine. Sabato scorso, Mariano Russo aveva avuto un improvviso malore e la corsa in ospedale, quindi un delicato intervento chirurgico, poi il decesso nelle scorse ore. I funerali si terranno domani mattina, martedì 22 dicembre, alle ore 10 nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di Sorrento.