Sono tutte fuori pericolo le bambine ferite nel crollo alla Vela Celeste di Scampia Nessuna delle sette bambine rimaste ferite nel crollo del ballatoio alla Vela Celeste di Scampia è in pericolo di vita: sciolta la prognosi della piccola ricoverata in Terapia Intensiva, tre sono state già dimesse.

A cura di Valerio Papadia

Un quartiere intero, quello di Scampia, anzi tutta Napoli tira un sospiro di sollievo: sono tutte fuori pericolo le sette bambine rimaste ferite, lo scorso 22 luglio, nel crollo del ballatoio alla Vela Celeste di Scampia. A riportarlo è il Tg Regionale della Rai: anche la prognosi della piccola che è ricoverata in Terapia Intensiva all'ospedale Santobono è stata sciolta e quindi nessuna delle bimbe versa più in pericolo di vita.

Inizialmente, le condizioni in particolare di due delle sette bimbe erano parse molto gravi: le piccole erano state ricoverate in Terapia Intensiva e per giorni una intera città è rimasta con il fiato sospeso. Poi, già il 31 luglio scorso, dal Santobono erano arrivate notizie confortanti: le due bambine erano state estubate ed erano quindi tornate e respirare autonomamente. Nel frattempo, anche le condizioni delle altre sono andate progressivamente migliorando, tanto che due bimbe sono state dimesse nella serata del 6 agosto, poi è stata dimessa anche una terza; le altre quattro bambine sono invece ancora ricoverate al Santobono ma, come detto, sono fuori pericolo.

"Oggi è un giorno molto importante. Possiamo dire che tutte le sette bambine coinvolte nel crollo sono salve" ha dichiarato il dottor Rodolfo Conenna, direttore generale dell'ospedale Santobono di Napoli, ai microfoni del Tg Regionale.