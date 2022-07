Si spoglia in strada e inizia a girare nuda: fermata una donna a Baia Domizia Una donna si è spogliata in strada, iniziando a girare nuda: è accaduto a Baia Domizia. Fermata, è andata anche in escandescenza ed è stata portata in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è spogliata improvvisamente in strada e ha iniziato a girare nuda, finché non è incappata nelle forze dell'ordine che l'hanno fermata e portata in ospedale, per una visita di controllo medica. La vicenda è accaduta a Baia Domizia, nel Casertano: protagonista una donna che da quanto si apprende già nei mesi scorsi si era resa protagonista di simili gesti, tutti denunciati dai passanti che si trovavano ad assistere loro malgrado in strada a questi episodi.

L'episodio in pieno centro, a Baia Domizia

Tutto è accaduto alle 23 di ieri, domenica 2 luglio, nel centro di Baia Domizia: senza alcun apparente motivo, la donna avrebbe iniziato a spogliarsi tra i passanti increduli per poi iniziare a camminare nuda. Diverse le segnalazioni sui social, con qualcuno che ha anche ripreso con il cellulare la donna mentre camminava in strada. I vigili urbani di Sessa Aurunca sono giunti in centro poco dopo le diverse segnalazioni ricevute, per capire cosa stesse accadendo: ma la donna, alla vista degli agenti, è andata in escandescenza, iniziando a urlare all'impazzata.

La donna è una 43enne di Maddaloni

Fermata dai vigili, non senza qualche difficoltà, la donna è stata quindi portata in ospedale per una consulenza medica. Dai controlli di rito, è emerso che la donna è una 43enne di Maddaloni, in provincia di Caserta: in passato la donna si sarebbe già resa protagonista di episodi simili, sempre nelle strade della frazione di Baia Domizia. Forze dell'ordine che stanno anche indagando per accertarsi delle condizioni di salute della donna e sulle eventuali motivazioni che l'hanno portata a compiere questi gesti.