Si laurea a 84 anni in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli: la storia di Maria

A cura di Giuseppe Cozzolino

Conseguire la tesi di laurea ad 84 anni: questo il sogno di Maria Edda Cavuoto, classe 1938, che sta per realizzarsi. La prossima settimana infatti, l'ottuagenaria napoletana discuterà presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" la sua tesi in diritto ecclesiastico, presso la facoltà di Giurisprudenza dell'ateneo partenopeo. Tesi dal titolo "La libertà di coscienza" e che sarà discussa martedì 21 febbraio davanti alla commissione di laurea presieduta da Maria D'Arienzo, ordinaria di Diritto ecclesiastico, diritti confessionali e diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano, che ha fatto anche da relatrice alla tesi di laurea di Maria.

Una tesi affrontata con "entusiasmo, vivacità ed impegno", come spiegato dalla stessa relatrice attraverso una nota dell'ateneo, che ha anche aggiunto come Maria Edda Cavuoto abbia in questo testo "esaminato il concetto di coscienza nell’evoluzione del pensiero filosofico e nell’approccio delle neuroscienze, con specifico riguardo alla libertà di coscienza in materia religiosa". Maria Edda Cavuoto sarà dunque una delle laureande più "anziane" d'Italia, ma non solo. Questa infatti non sarà la sua prima laurea: l'ateneo ha fatto sapere che già da giovane la donna aveva conseguito la laurea in Lettere, sempre presso l'ateneo federiciano. Ma questo nulla toglie alla donna classe 1938, che alle 16 del 21 febbraio prossimo, presso l'Aula A1 della sede di via Marina dell'Università Federico II di Napoli conseguirà il suo secondo titolo, stavolta presso la facoltà di Giurisprudenza, e in Diritto Ecclesiastico.