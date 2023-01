Si lancia dalla finestra, i carabinieri trovano una donna morta nella sua casa: si pensa a un omicidio-suicidio L’uomo è stato rinvenuto a terra senza vita. Quando gli agenti sono entrati nel suo appartamento hanno trovato la compagna deceduta nel letto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di archivio

Quando gli agenti del compagnia di Poggioreale e quelli del nucleo radiomobile di Napoli sono arrivati in via Luigi Landolfi, a Napoli, il corpo di un uomo era già steso a terra, senza vita. Si pensa possa essersi buttato dalla finestra per suicidarsi.

Entrati nel suo appartamento, i militari hanno poi trovato nel letto una donna deceduta, poi identificata come la compagna dell'uomo che si è gettato dalla finestra. Sul suo corpo sono state rinvenute non poche ferite.

L'ipotesi di omicidio-suicidio

I carabinieri stanno tentando di ricostruire la dinamica dei fatti, ascoltando i testimoni. Al momento le indagini si stanno concentrando verso l'ipotesi di un omicidio-suicidio.

L'uomo potrebbe, quindi, aver ucciso quella sarebbe stata la sua convivente e poi si sarebbe gettato dalla finestra per togliersi la vita. Questa, al momento, è soltanto l'ipotesi più accreditata.

Intanto sono state ricostruite le generalità dei due morti: l'uomo di chiamava Salvatore Maddaluno e aveva quasi 73 anni, mentre la donna Giuseppina Faiella ne avrebbe compiuti 96 a marzo.