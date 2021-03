in foto: Immagine di repertorio

Si incontra con la moglie in un centro commerciale, ma invece della donna trova i carabinieri ad attenderlo. Finisce così la latitanza di Pedrag Petrovic, cittadino serbo di 42 anni, all'interno di un centro commerciale a Teverola, nel Casertano. L'uomo deve scontare due condanne: una nel suo paese d'origine ed un'altra in Italia, ma si era reso latitante nel 2019, quando venne accettata la richiesta di estradizione richiesta dalla Serbia nei suoi confronti. Dopo due anni di latitanza, l'uomo è stato alla fine catturato e si trova ora nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Petrovic era destinatario di un provvedimento di cattura emesso dal tribunale di Belgrado per omicidio volontario, commesso nella capitale serba il 16 giugno del 1994, e proprio per questo la Corte d'Appello di Napoli aveva emesso un ordine di carcerazione per l'estradizione il 26 settembre del 2019. Ma pochi giorni dopo, il 18 ottobre, l'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari a Piana di Monteverna, nel Casertano, per altri reati. A questi, si aggiungo un altro ordine di carcerazione emesso il mese scorso, il 9 febbraio, dall'Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli: Petrovic deve infatti espiare anche un anno e cinque mesi di reclusione per furto, ricettazione e reati in materia di armi, tutti commessi nella provincia di Caserta dal 1999 e fino al 2015. Dopo le lunghe indagini per localizzarlo, l'uomo è stato bloccato dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta e dai colleghi della Stazione di Ruviano, che lo hanno fermato all'interno di un centro commerciale a Teverola prima che incontrasse la moglie, con la quale si era dato appuntamento.