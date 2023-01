Si dimette il sindaco di Grumo Nevano: il viceprefetto Anna Nigro nominata commissario A Grumo Nevano si dimette il sindaco e nove consiglieri su 16: si tornerà a votare, ma intanto arriva la nomina del viceprefetto Anna Nigro a commissario.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il sindaco di Grumo Nevano e nove consiglieri si dimettono: il prefetto di Napoli ha così deciso per la nomina di un commissario prefettizio. La decisione è arrivata questa mattina direttamente dalla Prefettura di Napoli guidata da Claudio Palomba. Ad assumere l'incarico è Anna Nigro, viceprefetto di Napoli, che si occuperà della provvisoria amministrazione del Comune, avviandone la procedura di scioglimento dell'organo consiliare.

Il comune di Grumo Nevano era guidato da Gaetano Di Bernardo dal settembre 2020 che nella giornata di ieri lunedì 2 gennaio aveva rassegnato le dimissioni, spiegando che non vi fossero più "le condizioni politiche per continuare un progetto sottoscritto e portato al voto degli elettori". Dopo di lui, si erano dimessi anche nove dei sedici consiglieri che formano il consiglio comunale di Grumo Nevano: a quel punto, la nomina del commissario prefettizio era già nell'aria, e questa mattina è arrivata l'ufficialità, con la decisione del prefetto Claudio Palomba che ha nominato la vice Anna Nigro come commissario prefettizio che guiderà Grumo Nevano in attesa di nuove elezioni. Questa la nota della Prefettura di Napoli pubblicata nella mattinata di oggi, martedì 3 gennaio: