Senza reddito di cittadinanza sarei finita a dormire in strada. Se lo aboliscono come farò?

La storia di Mariacristina, 53 anni, di Casoria, comune dell'hinterland Nord di Napoli, è drammatica. La donna affida a Fanpage.it la sua storia, durissima, senza celare nulla, nemmeno le sue più recondite paure, come quella di non farcela più a vivere.

Le lettere che giungono alla nostra redazione si sono moltiplicate da quando l'annuncio dell'abolizione del reddito di cittadinanza si sta concretizzando con nuove norme più restrittive in maniera orizzontale.

Non voglio essere apostrofata come "fannullona" perché non lo sono, avevo tanti sogni, volevo lavorare, ma un lavoro non l'ho mai trovato, sono diplomata, ma trovo tutte porte chiuse in faccia, mi sono trovata con offerte di lavoro dove ai colloqui si presentano in 100 e il lavoro e uno solo, curriculum mandati che non mi rispondono proprio, colloqui di lavoro dove non mi chiamano mai.

Gli unici lavori li ho fatti solo tramite amicizie, in particolare lavori di pulizia, ma con paghe da fame.

Facevo le pulizie in un negozio e il mio datore di lavoro quando mi doveva pagare si faceva prestare i soldi dal giornalaio. Poi ho lavorato in un'azienda con contratto a progetto, dove più di 400-500 euro al mese non ti danno.

Dopo i 30 anni per me è stato impossibile trovare lavoro, mi dicevano che ero troppo vecchia.