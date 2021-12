“Se mi cacciate mio figlio non può mangiare”: lite in strada tra polizia e artista di strada Lite tra un artista di strada e la polizia municipale su via Toledo, a Napoli. “Se mi cacciate, mio figlio di sei anni stasera non può mangiare”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una lite in strada su via Toledo, nel cuore di Napoli, tra un artista di strada e alcuni agenti della polizia municipale. Il contrasto è nato dopo la richiesta da parte degli agenti di liberare la strada, con l'uomo che però non l'ha presa bene. Molti dei passanti hanno solidarizzato con l'artista di strada, anche se non è mancata qualche critica anche nei suoi confronti.

Tutto è nato quando gli agenti gli hanno chiesto di andarsene: l'uomo si trovava, con i propri strumenti, su via Toledo, all'incrocio pedonale con la vicina via Armando Diaz, nel piazzale Enrico Berlinguer che collega la strada alla vicina piazza Matteotti. Un incrocio particolarmente trafficato visto l'alto numero di negozi in zona, le uscite della Linea 1 della metropolitana e la vicinanza di tanti uffici pubblici e privati. Non a caso in quella zona sono molti gli artisti di strada che si esibiscono nelle maniere più diverse. Quando però gli agenti gli hanno chiesto di andarsene, l'uomo si è alterato: "A casa ho un bambino di 6 anni, se tu mi cacci, stasera non mangia", ha gridato l'uomo, indicando anche gli strumenti che aveva con sé.

Tra i passanti sono giunti per lo più applausi, e qualcuno ha immortalato anche tutto con un telefonino. In Rete il pubblico si è diviso tra chi dava ragione all'artista, spiegando che "si tratta di una persona che prova a guadagnarsi da vivere onestamente", e chi invece non era del tutto convinto sulla vicenda, chiosando che "la legalità dev'essere la prima cosa, non possiamo condannare i parcheggiatori abusivi e poi legittimare chi comunque crea un disagio alla circolazione".