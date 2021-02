Scuole, 33 contagi Covid tra gli studenti a Napoli in 24 ore: la mappa per quartiere

Sono 33 gli studenti di Napoli positivi al Covid nelle ultime 24 ore. A loro si aggiungo anche 6 docenti e 3 membri del personale non docente. Ai contagi, si aggiungono poi i controlli ai contatti per ognuno di loro, che riguarda compagni di classe, altri docenti e familiari. Tutti numeri che domani potrebbero essere decisivi per la riunione dell’Unità di Crisi regionale, chiamata a discutere proprio dei contagi nelle scuole.