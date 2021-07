Scuola e Covid Campania, “studenti under 18 vaccinati entro agosto o slitta l’anno scolastico” Il governatore Vincenzo De Luca: “Dobbiamo vaccinare almeno il 70% della popolazione scolastica in questi giorni di luglio e nell’ultima settimana di agosto. Poi vedremo ad agosto quando far cominciare l’anno scolastico, a costo di ritardarne l’inizio. Dobbiamo evitare di tornare alla DaD l’anno prossimo”.

“La priorità è completare la vaccinazione per gli studenti sotto i 18 anni. Dobbiamo vaccinare almeno il 70% della popolazione scolastica in questi giorni di luglio e nell'ultima settimana di agosto. Poi vedremo ad agosto quando far cominciare l'anno scolastico in base al livello di vaccinazione della popolazione studentesca. Vaccineremo tutti a costo di ritardare l'apertura dell'anno scolastico, per evitare di avere classi per metà in presenza e per metà in DaD, che sarebbe un disastro”. Non ha dubbi il governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto nel corso della consueta diretta web del venerdì.

“Bisogna vaccinare gli studenti – dice – per evitare di tornare alla didattica a distanza e per riuscire a mandare i ragazzi a scuola in presenza. Se non si raggiunge l'immunità di gregge, ci sarà di nuovo la didattica a distanza. E noi dobbiamo evitarlo ad ogni costo quest'anno. Dobbiamo finire di immunizzare i cittadini over 12 entro la prima settimana di ottobre. Io per dare l'esempio mi sono vaccinato il 27 dicembre. Adesso, dopo 10 mesi, abbiamo gli appelli a dare l'esempio. Qualcuno ha proposto di rendere la vaccinazione obbligatoria per i parlamentari. Potevano pensarci 10 mesi fa”.