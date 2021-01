Anche per quanto riguarda la giornata odierna, sabato 23 gennaio (i dati sono aggiornati alle ore 12) l'Asl Napoli 1 Centro ha diramato il bollettino quotidiano riguardante i contagi che si sono registrati nelle scuole del capoluogo campano, tra studenti, personale docente e contatti stretti dei positivi. Gli studenti risultati positivi al Sars-Cov-2 oggi sono 20, mentre i docenti sono 4. Occorre precisare che 15 degli studenti positivi, così come i 4 docenti, si riferiscono al focolaio individuato nella scuola Zanfagna di Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove gli studenti che hanno contratto il virus sono 18 (gli altri 3 casi sono emersi nei giorni scorsi).

"Le Unità Operative di Prevenzione Collettiva del Dipartimento di Prevenzione competenti per il territorio ove sono ubicati gli Istituti scolastici attivano, in caso di segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici ovvero nell’ambito di attività correlate a casi positivi territoriali, le indagini epidemiologiche che definiscono i contatti stretti in ambito lavorativo (in questo caso ambito scolastico) e familiare" fa sapere l'Asl Napoli 1 Centro.

I contagi da Coronavirus nelle scuole di Napoli oggi

Ecco, di seguito, i dati relativi ai contagi nelle scuole di Napoli, aggiornati alle ore 12 di oggi, sabato 23 gennaio, e divisi per distretti sanitari nei quali si sono verificati i casi di positività: