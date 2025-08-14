Scippa un turista alla Pignasecca e scappa a casa, lo trovano nascosto sotto il letto

Quando gli agenti sono arrivati in quell'abitazione, dopo aver controllato anche le altre dello stesso edificio, lo hanno trovato nascosto sotto al letto. Estremo tentativo per non farsi trovare di un 40enne napoletano, con precedenti di polizia, che però non è servito a evitare le manette: l'uomo, A. B., è stato arrestato con l'accusa di rapina e lesioni personali ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento nel pomeriggio di ieri, 13 agosto, quando la pattuglia del commissariato Montecalvario, in zona per i servizi di controllo del territorio, è intervenuta in via Portamedina alla Pignasecca per la segnalazione di uno scippo appena consumato. Arrivati sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un turista che, ancora scosso e dolorante, ha raccontato di essere stato aggredito poco prima: un uomo gli era piombato addosso, lo aveva colpito violentemente al petto e gli aveva strappato la collana d'oro dal collo; subito dopo era scappato a piedi e si era infilato all'interno di un palazzo.

Da quell'edificio non era più uscito, quindi era chiaro che fosse ancora lì dentro. Gli agenti hanno quindi cominciato l'ispezione fino a quando non sono arrivati alla casa dove si era rifugiato il 40enne. Che quando si è visto ormai scoperto, ha aggredito i poliziotti per tentare ancora di scappare. Una volta immobilizzato, è stato trovato in possesso di due collanine d'oro, una delle quali era quella scippata poco prima al turista in strada. L'uomo è stato arrestato e sono in corso accertamenti sull'altro gioiello rinvenuto, verosimilmente anche quello provento di uno scippo.