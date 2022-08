Scippa Rolex da 2.500 euro e va in vacanza a mare: incastrato dalle telecamere dei Decumani Il presunto ladro è stato fermato dalla Polizia di Stato. Aveva rubato il prezioso orologio ad una turista francese in via Anticaglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scippa un Rolex da 2.500 euro ad una turista francese, poi se ne va in vacanza alla casa al mare. Ma viene incastrato dalle telecamere di videosorveglianza dei Decumani, l'intrico di strade del centro storico di Napoli, e fermato dalla Polizia di Stato. Il furto del prezioso orologio era avvenuto il pomeriggio dell'11 agosto scorso ai danni di una turista francese che stava passeggiando tranquillamente con il marito in via dell'Anticaglia.

La turista francese vittima di due "Rapina Rolex"

Secondo le prime ricostruzioni, la turista francese stava passeggiando in compagnia del marito in via Anticaglia, al centro storico di Napoli, quando sarebbe stata avvicinata da due giovani a bordo di uno scooter Honda SH 300. La donna portava al polso un orologio marca Rolex modello Oyster del valore di circa 2.500 euro ed era finita per questo nel mirino dei due "Rapina Rolex". I due ladri, evidentemente, l'avevano adocchiata e seguita, aspettando il momento opportuno per fare lo scippo. Si sono quindi avvicinati alla donna e le hanno portato via il costoso orologio, dandosi poi velocemente alla fuga.

Il ladro incastrato dalle telecamere, era alla casa al mare

I turisti hanno sporto subito denuncia e le forze dell'ordine hanno messo in moto la macchina investigativa. Sono state acquisite le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza di zona e dagli accertamenti effettuati sul S.C.N.T.T è stato possibile raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due giovani, si tratta di un 33enne e di un complice, entrambi destinatari di fermo di indiziato di delitto per il reato di concorso in furto con strappo pluriaggravato.

Il primo, classe 1989, è stato rintracciato presso la propria residenza in una località balneare. Stamattina personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto di fermo emesso nella giornata di ieri dalla Procura della Repubblica di Napoli. Mentre sono ancora in corso le ricerche del complice, attualmente irreperibile.