Sciopero metro, bus e funicolari a Napoli il 3 dicembre: le fasce di garanzia Filt – Cgil, Uiltrasporti, Uglfna, Faisa Cisal, Orsa hanno proclamato uno sciopero dei trasporti Anm (metro Linea 1, bus, funicolari) dalle ore 9 alle ore 13 il 3 dicembre.

A cura di Redazione Napoli

Venerdì 3 dicembre è sciopero dei trasporti a Napoli, proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt – Cgil, Uiltrasporti, Uglfna, Faisa Cisal, Orsa. L'astensione dal lavoro è di 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13. Le motivazioni dello sciopero sono inerenti alle problematiche nella gestione del Green pass in azienda, l'immissione in ruolo dei nuovi capi servizio delle Funicolari, ,l'organizzazione del lavoro conseguente all’apertura della stazione Duomo metro linea 1 e i problemi di messa in esercizio linea filoviaria 204.

L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di Superficie : (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.16 e da Garibaldi alle ore 9.14. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13.56 e da Garibaldi alle ore 14.36.

ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.16 e da Garibaldi alle ore 9.14. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13.56 e da Garibaldi alle ore 14.36. Funicolari Chiaia, Centrale, Montesanto : ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20.

: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20. Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio navetta 621 (segue fasce garanzia bus).

In occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla sigla sindacale Usb, in superficie hanno circolato il 57% circa dei mezzi programmati mentre l’adesione allo sciopero ha interessato il 43,28% del personale in servizio. I treni della Linea 1 metropolitana hanno circolato regolarmente anche oltre la fascia oraria di garanzia per l’intera mattinata dello sciopero, con un’adesione ridotta alle agitazioni del personale in turno pari al 7%. Nel corso dello sciopero sono state soppresse le fermate Salvator Rosa e Materdei, riaperte già dalle ore 14.50.