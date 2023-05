Scatta l’allarme bomba per una valigetta abbandonata: ma dentro c’è una trombetta per la festa scudetto La vicenda nella mattinata odierna a Trecase, nella provincia partenopea: in via precauzionale sono state evacuate 5 case e un supermercato, ma per fortuna l’allarme è rientrato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una valigetta abbandonata in strada, davanti a un distributore di carburante, una circostanza sospetta che, come da prassi, ha fatto scattare l'allarme bomba e tutti i protocolli del caso. Fortunatamente, la vicenda si è conclusa con un nulla di fatto: la valigetta non conteneva una bomba, ma tutt'altro. Una mattinata movimentata, quella di oggi, a Trecase, nella provincia di Napoli: i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Capitano Giuseppe Rea e, insieme agli agenti della Polizia Municipale hanno presidiato l'area.

I carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'attività commerciale e hanno appurato che, questa notte, un uomo si era recato davanti al distributore di carburante e lì vi aveva lasciato la valigetta sospetta.

Evacuate cinque abitazioni e un supermercato, bloccato il traffico

In via precauzionale, i militari dell'Arma hanno evacuato cinque abitazioni e un supermercato nell'area in cui è stata rinvenuta la valigetta, mentre il traffico automobilistico è stato bloccato. Sul posto sono dunque intervenuti i carabinieri artificieri di Salerno e i vigili del fuoco di Napoli, che con tutti i dispositivi di sicurezza hanno aperto la valigetta, scoprendone il contenuto: una trombetta e un marsupio nero vuoto.

I carabinieri hanno così rintracciato il proprietario della valigetta, che ha chiarito la vicenda: la trombetta, acquistata per festeggiare lo scudetto del Napoli, era stata erroneamente consegnata dall'uomo con il quale aveva preso accordi davanti al distributore di carburante. Rientrato l'allarme bomba, il traffico è stato ripristinato ed è stata revocata l'evacuazione delle cinque abitazioni e del supermercato.