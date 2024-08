Scampia, gli sfollati della Vela Celeste occupano la Municipalità Protesta questa mattina a Scampia: circa 200 persone hanno occupato la sede della Municipalità per protestare contro l’entità del contributo agli sfollati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Circa duecento persone hanno preso d'assalto gli uffici della Muncipalità questa mattina, 7 agosto, per protestare per l'entità del contributo all'affitto. Sul posto è presenta la Polizia Municipale, stanno arrivando gli agenti della Digos. Oggi il decreto Omnibus, che contiene anche i provvedimenti di sostegno del Governo per gli sfollati della Vela Celeste, relativi al crollo del 24 luglio costato la vita a tre persone, passerà al vaglio del Consiglio dei Ministri.

Secondo la bozza, che Fanpage.it ha potuto visionare, il contributo è assegnato secondo i seguenti criteri: massimo 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per quelli di due persone, 700 per quelli di tre e 800 per quelli di quattro, fino a un massimo di 900 euro al mese per le famiglie composte da cinque o più persone. In aggiunta, è previsto un contributo nel limite di 200 euro mensili per persone over 65 o con disabilità con percentuale di invalidità superiore al 67%.

Il Comune di Napoli ha chiarito che i soldi, stanziati dallo Stato, verranno assegnati a colore che "trovino autonomamente sistemazione" e che i contributi verranno erogati fino al 31 dicembre 2025.