Sbatte per aria un uomo col monopattino e scappa. La scoperta: veicolo intestato a un uomo con 100 auto Investe monopattino e fugge. Il ‘proprietario’ del veicolo risulta intestatario di oltre 100 auto Indagini nel Casertano, si tratta probabilmente di un prestanome.

A cura di Redazione Napoli

No, non era solo una omissione di soccorso stradale, come ne avvengono purtroppo tante lungo le strade italiane. L'uomo che con la sua auto aveva investito il conduttore di un monopattino e poi era scappato fugge aveva evidentemente molto più da nascondere e da perdere.

I fatti sono avvenuti nel Casertano: l'automobilisti ha travolto un monopattino procurando ferite lievi al conducente ed è poi fuggito a piedi lasciando sul luogo dell'incidente l'auto. L'episodio è avvenuto a Mondragone (Caserta) in via Razzino. Lì sono state avviate le verifiche della locale Polizia Municipale che ha sequestrato l'auto, una Seat Ibiza. Quest'ultima è risultata di proprietà ad un uomo di Cassino cui sono intestati la bellezza di oltre 100 veicoli. L'ipotesi è che sia un prestanome e che le auto, tra cui quella che ha investito il monopattino, siano guidate da altre persone; anche per questo motivo il conducente della Seat è fuggito. Nelle prossime ore potrebbero scattare delle denunce non solo per il sinistro ma anche per la questione delle auto intestate alla stessa persona.