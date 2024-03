Sbanda con la betoniera e finisce in una scarpata, poi si ribalta: 53enne morto in provincia di Avellino L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 8 marzo, a Bisaccia, nella provincia di Avellino. L’uomo alla guida, nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, è purtroppo deceduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 8 marzo, a Bisaccia, piccola cittadina nella provincia di Avellino: il bilancio dell'incidente è purtroppo di una vittima, un uomo di 53 anni, morto a causa delle ferite riportate. Il sinistro stradale si è verificato poco prima delle 10 di questa mattina in contrada Ischitella: l'uomo era alla guida di un mezzo pesante, una betoniera, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuori strada, finendo nella scarpata sottostante; la betoniera si è poi ribaltata.

Il 53enne è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia, nonché un'autogru proveniente dal Comando Provinciale di Avellino. I vigili del fuoco si sono prodigati per liberare l'uomo, che è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto: a causa delle gravi condizioni del 53enne, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza; purtroppo, però, l'uomo è morto durante i tentativi di rianimazione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare la precisa dinamica di quanto accaduto. I vigili del fuoco, inoltre, si stanno adoperando per mettere in sicurezza e rimuovere il veicolo coinvolto nell'incidente.