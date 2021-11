San Giorgio a Cremano, incentivi per chi va a lavoro in bici: fino a 50 euro al mese La decisione del Comune di San Giorgio a Cremano, nell’ambito del progetto della Regione Campania “Bike to work”, per incentivare la mobilità sostenibile soprattutto nel tragitto da casa al lavoro. Per chi si recherà a lavorare in bici, sono previsti incentivi fino a 50 euro al mese: si potrà aderire all’iniziativa dal prossimo 15 novembre.

A cura di Valerio Papadia

Incentivi per chi andrà a lavorare in bicicletta: è l'iniziativa del Comune di San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, nell'ambito del progetto "Bike to work" della Regione Campania, teso ad incentivare la mobilità sostenibile e, quindi, la salvaguardia dell'ambiente. A comunicare l'iniziativa alla cittadinanza è il sindaco Giorgio Zinno, che rende noto come siano previsti incentivi fino a 50 euro al mese (in base al percorso che si effettua) per coloro che si recheranno al lavoro in bicicletta. Le adesioni al progetto, come fa sapere ancora il primo cittadino, partiranno dal prossimo 15 novembre: basterà collegarsi al sito www.e-cremano.it per scaricare il bando e poi inviare tutta la documentazione alla mail sangiorgioinbici@e-cremano.it. Il servizio dovrebbe partire dal prossimo 1° dicembre.

Chi può ricevere gli incentivi

Potranno beneficiare dell'aiuto economico mensile tutti i cittadini maggiorenni che risiedono nel territorio di San Giorgio a Cremano e che effettuano spostamenti casa-lavoro con l'uso sistematico di una bicicletta (anche elettrica e a pedalata assistita) per almeno 10 giorni al mese. Chi vorrà aderire dovrà scaricare sul proprio smartphone l'app "Pin Bike", con la quale sarà possibile verificare l'effettivo utilizzo della bicicletta e tracciare il percorso effettuato con essa, così da calcolare l'importo da corrispondere. Il monitoraggio dei percorsi sarà effettuato dalla Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano.

"Stiamo mettendo in campo diverse misure per raggiungere progressivamente l'obiettivo di una città più green. Possiamo farlo partendo proprio dalle nostre abitudini quotidiane che con impegno e qualche incentivo possiamo rendere davvero più ecosostenibili e rispettose dell'ambiente" ha dichiarato il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.