“Sai che ore sono?” e le strappa il telefono, la donna lo insegue e lo fa arrestare La Polizia ha arrestato un 25enne in piazza Garibaldi, a Napoli: aveva appena sottratto il cellulare a una donna dopo averla distratta con un pretesto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è avvicinato alla vittima, una donna che stava aspettando l'autobus sulla fermata in piazza Garibaldi, nel centro di Napoli, e le ha chiesto che ore fossero. Era, però, una scusa per farle tirare fuori il cellulare e per distrarla: mentre lei guardava sul display, infatti, con una mossa veloce ha afferrato lo smartphone e ha cominciato a correre. Quello che non aveva considerato era, però, che la vittima potesse reagire: a finire in manette un 25enne brasiliano, accusato di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale.

É accaduto nella serata di ieri, 13 marzo. La pattuglia del commissariato Vicaria-Mercato, che erano nei pressi della Stazione Centrale per i servizi di pattugliamento di routine, si è ritrovata ad assistere all'inseguimento: davanti un giovane, subito dietro una donna che lo rincorreva e cercava di attirare l'attenzione degli agenti. I poliziotti sono intervenuti e hanno raggiunto il 25enne, riuscendo a immobilizzarlo nonostante tentasse di divincolarsi dalla presa.

A quel punto la vittima ha raccontato quello che era successo pochissimi istanti prima. Il giovane è stato identificato e dal controllo a terminale è emerso che aveva dei precedenti di polizia; perquisito, è stato trovato in possesso del cellulare rubato, che dopo le formalità di rito è stato restituito alla proprietaria.