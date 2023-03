Rubavano energia elettrica allacciando gli appartamenti alla rete pubblica: 5 denunciati Cinque denunciati per furto a Giugliano: rubavano corrente elettrica attraverso allacci abusivi alla rete pubblica. Dovranno anche ripagare le somme dovute.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rubavano energia dalla rete pubblica, grazie ad allacci abusivi che portava dentro casa loro energia "gratuita" e illimitata: ma sono stati scoperti dai carabinieri, e denunciati per furto. Gli allacci sono stati al contempo anche smantellati, e ora sono in corso le operazioni per quantificare a quanto ammonti l'energia elettrica rubata, perché i responsabili dovranno anche ripagarla. La vicenda è accaduta a Giugliano in Campania, nell'hinterland di Napoli, all'interno delle cosiddette "Case Pesanti". Cinque le persone denunciate al termine delle operazioni da parte dei carabinieri.

Tutto è avvenuto questa mattina, quando i militari dell'Arma si sono presentati alla porta di cinque abitazioni diverse, tutte nel Rione delle "Case Pesanti" di Giugliano in Campania. Qui, i carabinieri hanno rinvenuto cinque allacci abusivi alla rete elettrica nazionale, che permetteva alle cinque famiglie di "risparmiare" sulla bolletta elettrica: il contatore infatti era fermo, e la corrente arrivava gratuitamente alle loro abitazioni attraverso gli allacci abusivi che partivano dalla strada. I carabinieri hanno quindi prima smantellato le manomissioni alla rete elettrica, quindi denunciato per furto aggravato le cinque persone proprietarie degli appartamenti, e infine sanzionati a pagare le somme indebitamente sottratte all'azienda elettrica nazionale. Quantitativo attualmente in corso di valutazione da parte dei tecnici dell'azienda erogatrice: i carabinieri hanno fatto sapere che controlli di questo tipo continueranno anche nei prossimi giorni e non solo nel territorio di Giugliano in Campani.