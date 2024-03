Rubato il pulmino dei disabili a Nocera Superiore, il sindaco: “Reato ignobile” Rubato il pulmino del trasporto disabili a Nocera Superiore, il sindaco: “Reato tra i più ignobili perché consumato sulla pelle di persone con disabilità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pulmino rubato. Foto Giovanni Maria Cuofano, sindaco di Nocera Superiore / Facebook

Il pulmino per il trasporto dei ragazzi diversamente abili utilizzato a Nocera Superiore è stato rubato nella notte: ne ha dato l'annuncio il sindaco Giovanni Maria Cuofano, che ha definito il gesto "un reato ignobile". Per il momento, a parte l'ovvia denuncia alla Polizia Municipale, è stato allestito un mezzo di riserva che consenta ai ragazzi diversamente abili di raggiungere il Centro Polivalente di via Russo.

Ma la notizia del furto è stata accolta con grande sdegno dai cittadini, oltre che dal primo cittadino di Nocera Superiore, che ha parlato di "un reato tra i più ignobili perché consumato sulla pelle di persone con disabilità. Siamo sconcertati per quanto accaduto", ha aggiunto ancora il primo cittadino nocerino, "ma nonostante il furto non si fermano le attività dei ragazzi: grazie alla collaborazione con la cooperativa ‘Il Canguro’ è stato immediatamente predisposto un mezzo di riserva con le medesime caratteristiche".

In molti hanno poi aggiunto il proprio sdegno per il furto: non è escluso che i ladri fossero persone estranee al posto, che dunque abbiano pensato ad un pulmino come tanti, senza rendersi conto che, oltre al furto in quanto tale, stavano compiendo anche un gesto che avrebbe scatenato l'indignazione comune. Sulla vicenda, il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha commentato in un nota:

Leggi anche Maglie e sciarpe false del Napoli vendute fuori allo stadio: scoperta la fabbrica che le produceva

Rubato, nella notte, il pulmino utilizzato per il trasporto dei ragazzi diversamente abili al Centro Polivalente di via Russo.

Questo è tra i reati più ignobili perché consumato sulla pelle di persone con disabilità. Siamo sconcertati per quanto accaduto, ma, nonostante il furto, non si fermano le attività dei ragazzi: grazie alla collaborazione con la cooperativa ‘Il Canguro’ è stato immediatamente predisposto un mezzo di riserva con le medesime caratteristiche.

Formale denuncia è stata presentata al Comando di Polizia Municipale ed è stata raccolta dal Comandante Paolo Prudente.

Il mezzo, un 9 posti con la rampa per la salita e la discesa dei diversamente abili, viene quotidianamente utilizzato per il trasporto dei ragazzi al Centro Diurno e per le periodiche uscite didattiche previste dal programma delle attività.