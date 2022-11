Ruba vestiti da H&M in via Toledo e minaccia il vigilante con una bottiglia, preso 25enne Arrestato un 25enne in via Toledo, a Napoli: ha cercato di rubare dei vestiti da H&M e, scoperto, ha minacciato il vigilante con una bottiglia di vetro.

Stava cercando di lasciare il negozio H&M di via Toledo, nel centro di Napoli, con alcuni abiti rubati nascosti sotto ai suoi ma, arrivato all'uscita, è stato bloccato dal personale di sicurezza. E, per guadagnare la fuga, ha tirato fuori una bottiglia e ha minacciato il vigilante. Tutto inutile: è stato bloccato e consegnato alla Polizia di Stato. Agli arresti, con l'accusa di rapina impropria aggravata, un 25enne pakistano, M. Q., che è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

Il giovane era stato già notato dalla sicurezza mentre si aggirava tra i corridoi con fare sospetto, così era stato tenuto d'occhio. La prova è arrivata quando ha tentato di uscire dal negozio: al suo passaggio è scattato l'allarme. Il vigilante si è quindi avvicinato per controllare e ha scoperto che aveva preso alcuni capi di abbigliamento e li aveva nascosti sotto i vestiti dopo aver staccato la placca antitaccheggio, convinto che quella mossa sarebbe bastata per superare i sistemi di controllo. Vistosi scoperto, il 25enne ha impugnato una bottiglia di vetro e l'ha puntata contro il vigilante che, però, non si è lasciato intimorire ed è riuscito a disarmarlo e a bloccarlo.

Pochi minuti dopo in via Toledo sono arrivati gli agenti del commissariato Montecalvario, allertati dalla Centrale Operativa in seguito alla richiesta di intervento partita dal negozio; i poliziotti hanno preso in consegna il 25enne e, nel corso dell'identificazione, hanno appurato che era irregolare sul suolo italiano e che nei suoi confronti il Prefetto di Roma aveva emesso nello scorso ottobre un decreto di espulsione dal territorio nazionale.