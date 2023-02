Ruba un’auto davanti al cinema, inseguito e picchiato dal proprietario ad Agnano Colpo fallito per un ladro a Napoli: inseguito dal proprietario dell’auto appena rubata a Fuorigrotta, è stato messo in fuga dopo una colluttazione.

A cura di Nico Falco

In pochi istanti era riuscito ad appropriarsi di una Fiat 500 appena parcheggiata, ma il proprietario si è accorto del furto, lo ha inseguito con un amico e, quando è riuscito a raggiungerlo, è scattata una colluttazione che è stata interrotta soltanto dall'arrivo di alcuni complici del ladro che lo hanno salvato dal linciaggio e lo hanno aiutato a scappare. É successo al confine tra i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, Napoli ovest, nel primo pomeriggio di oggi, 8 febbraio, sull'episodio indaga la Polizia di Stato.

La vittima del furto, un 53enne napoletano, intorno alle 15 aveva parcheggiato l'automobile nei pressi del cinema The Space, in viale Giochi del Mediterraneo, ed era entrata in un bar vicino. Dall'attività, però, ha visto poco dopo la sua vettura che si allontanava, guidata da uno sconosciuto. L'uomo ha quindi chiesto aiuto ad un amico che era con lui e insieme i due si sono lanciati all'inseguimento. Sono riusciti a tallonare la 500 fino a via Agnano agli Astroni dove, all'altezza delle Terme, l'hanno raggiunta. A quel punto il ladro ha tentato la fuga e, può ricostruire Fanpage.it sulla scorta del racconto di alcuni testimoni, avrebbe anche tamponato la vettura degli inseguitori mentre cercava di scappare.

Davanti a numerosi automobilisti di passaggio i tre si sono azzuffati, col criminale che stava avendo la peggio quando in suo soccorso sono arrivate altre due persone che l'hanno fatto salire sulla loro automobile, una Jeep, e si sono allontanate velocemente. Sul posto è intervenuta la Polizia per la ricostruzione della dinamica; al vaglio la possibilità che il momento del furto possa essere stato ripreso da telecamere di sorveglianza pubbliche o installate nei dintorni del cinema.