Ruba le piante dalle fioriere in strada e scappa: ripreso dalle telecamere Ripreso dalle videocamere di sorveglianza di un negozio mentre ruba piante dalle fioriere in strada su via Turati, a Grumo Nevano (Napoli): denunciato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un furto decisamente fuori dalle righe quello avvenuto a Grumo Nevano, nell'hinterland di Napoli, dove un uomo è stato denunciato per aver rubato fiori e piante dalle fioriere di via Turati. Furto che, tra le altre cose, è stato anche immortalato dalle telecamera di sicurezza presenti in strada, che hanno ben ripreso il volto dell'uomo, la targa del veicolo e il furto stesso.

Delle immagini, si vede l'uomo arrivare a bordo di un'utilitaria, parcheggiare a fianco del marciapiede su via Turati dove sono presenti le fioriere e, a quel punto, scendere dall'automobile. Dopo aver controllato che in giro non ci fosse nessuno, si è quindi avvicinato alle fioriere ed ha iniziato ad asportare piante e fiori, per metterli quindi nel portabagagli. Terminato il "prelievo" coatto, l'uomo è poi andato via. Non è chiaro se si trattasse di un fioraio in cerca di merce "gratuita" o altro. Dalle immagini, le forze dell'ordine ci hanno messo poco a identificarlo e denunciarlo per furto.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono poi state diffuse dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha poi commentato: "Grazie alle telecamere di sorveglianza e alle indagini svolte dal comando municipale di Grumo Nevano è stato identificato e denunciato il soggetto residente a Napoli che si era rubato i fiori e le piante a via Turati. L'uomo", ha aggiunto ancora Borrelli, "è stato deferito all'autorità giudiziaria e denunciato a piede libero. Troppa gente pensa di potersi appropriare liberamente di beni appartenenti alla proprietà pubblica o privata e di passarla liscia ogni volta".