Ruba il cellulare ad una donna, il fratello lo rintraccia con il gps: finisce in rissa, arriva la polizia Ruba un cellulare e scappa: ma il fratello della vittima lo rintraccia con il gps e chiede di restituire il telefono. Ne nasce una rissa, arrivano i poliziotti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Aveva rubato il cellulare ad una donna per poi scappare, ma non aveva fatto i conti con il segnale gps del telefonino: al fratello della vittima è bastato questo per rintracciarlo e chiedere al malvivente di restituirgli il bottino, ma l'uomo si è rifiutato e ne è nata una rissa a colpi di calci e pugni. Alla fine è arrivata la Polizia che, fermati i due, ha ricostruito la vicenda e denunciato il rapinatore, restituendo anche il telefonino alla donna. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, sabato 3 giugno, nel Rione Santa Lucia di Napoli.

La donna era in strada quando improvvisamente il 28enne era riuscito a rubarle il telefonino e scappare. Il fratello della vittima, grazie alla localizzazione del telefonino, ha però rintracciato facilmente il ladro, che si trovava all'angolo tra via Nazario Sauro e via Marino Turchi, nel Rione di Santa Lucia. Il giovane ha così preteso la restituzione del cellulare rubato poco prima alla sorella, ma l'uomo si è rifiutato. In un attimo, si è poi passati alle mani: ma il ladro non sapeva che, prima di raggiungerlo, il ragazzo aveva telefonato al 113 avvisandoli del tutto. E così, mentre i due erano "impegnati" in una colluttazione, sono arrivati gli agenti che li hanno prima fermati e poi ricostruito il tutto.

Il 28enne, che dai controlli è risultato avere anche precedenti specifici di polizia, aveva con sé anche un altro cellulare, risultato rubato lo scorso 1° giugno: in quell'occasione, aveva anche chiesto a telefono alla vittima la cifra di 200 euro per restituirlo, il cosiddetto "cavallo di ritorno", che però la donna aveva rifiutato. Anche lei è così dovuta andare in Questura, dove oltre a riconoscere l'uomo che l'aveva derubata, si è vista restituire il proprio cellulare. Il 28enne è stato così denunciato per rapina impropria e tentata estorsione.