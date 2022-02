Rosa Alfieri strangolata a Grumo Nevano, si cerca il vicino di casa Sono ancora in corso le ricerche del 31enne vicino di casa di Rosa Alfieri, la 23enne trovata senza vita a Grumo Nevano (Napoli) nella casa affittata dall’uomo.

A cura di Nico Falco

Sono ancora in corso le ricerche del vicino di casa di Rosa Alfieri, la ragazza di 23 anni trovata senza vita ieri sera a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La giovane, che abitava con la famiglia al primo piano di uno stabile di via Risorgimento, è stata rinvenuta già senza vita in un piccolo appartamento al piano terra. La casa era occupata da un paio di settimane da un 31enne, che è risultato irreperibile: dalle prime indagini sul posto si sarebbe allontanato velocemente dal palazzo.

Ieri sera, intorno alle 18, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano. Rosa si trovava nella camera da letto del vicino. Tra i primi ad arrivare sarebbe stato il padre, che avrebbe sentito le urla della figlia provenienti dall'appartamento al piano terra. Sul corpo della 23enne non sono state trovate ferite compatibili con armi da fuoco o da taglio, la causa della morte potrebbe essere stata lo strangolamento. La salma è stata trasferita all'istituto di Medicina Legale di Caserta per gli accertamenti medico-legali; l'autopsia servirà ad accertare anche l'ipotesi della violenza sessuale, che al momento non trova riscontro.

Sulla vicenda restano per ora diversi punti oscuri; primo tra tutti la posizione del vicino di casa, E. D. A., che è attivamente ricercato dalle forze dell'ordine; posti di controllo e pattugliamenti sono stati disposti sia a Giugliano in Campania sia nei comuni limitrofi e servizi specifici sono stati approntati presso le principali arterie di scorrimento e stazioni ferroviarie. Resta inoltre da capire perché Rosa si trovasse nell'abitazione dell'uomo; non è escluso che fosse stata attirata in trappola e, una volta dentro, aggredita.