Anche la città di Grottaminarda si è risvegliata in lutto dopo aver appreso del ritrovamento del corpo privo di vita di Domenico Carrara, il 33enne grottese che lavorava in Val Camonica come operatore scolastico. Era scomparso da alcuni giorni, e le sue ricerche avevano tenuto col fiato sospeso l'intera comunità intera di Grottaminarda, con il sindaco Angelo Cobino che aveva offerto subito a nome della cittadinanza la piena collaborazione con le autorità locali lombarde, per aiutarle nelle ricerche. La salma è in rientro in Irpinia, dove domani lunedì 1° febbraio si terranno i funerali.

Ma l'esito non è stato positivo: Domenico Carrara è stato ritrovato dopo cinque giorni tra le valli e le montagne della Val Camonica, privo di vita. "Per Grottaminarda si tratta della gravissima perdita di un giovane mite, di una mente brillante ed acuta", ha spiegato in una nota il comune grottese. Sconvolto anche lo stesso sindaco Angelo Cobino: "Abbiamo sperato fino all'ultimo in un epilogo diverso: quando mi ha chiamato il Sindaco di Bienno per comunicarmi la notizia, sono rimasto profondamente addolorato. E lo stesso sentimento sta colpendo l'intera comunità di Grottaminarda. Ho sentito immediatamente il bisogno di parlare anche se per pochi secondi, con il papà di Domenico per testimoniargli la nostra solidarietà e vicinanza a nome personale, dell'Amministrazione e di tutti i cittadini di Grottaminarda. Ci uniamo al dolore della famiglia", ha aggiunto ancora Cobino. Oltre a lui, messaggi di cordoglio anche da parte del Prefetto di Avellino e dal Dirigente Regionale della Protezione Civile della Campania, con il Comune di Grottaminarda che ha anche voluto ringraziare "il sindaco, la comunità di Bienno e tutti i volontari ed esperti delle squadre di ricerca che hanno lavorato ininterrottamente da domenica mattina per ritrovare il nostro Domenico".

Domenico Carrara, 33 anni, era laureato in Lettere e Filosofia alla Federico II di Napoli e stava preparando una una tesi per la laurea specialistica in Filologia su Umberto Eco all'Università di Fisciano. Scrittore e collaboratore giornalistico, era molto conosciuto anche nel campo dell'associazionismo e del volontariato. "Abbiamo perso un amico, un fratello, una colonna portante della nostra associazione", scrive l'associazione Grotta Free, "Nell'anno della tua presidenza l’associazione ha conosciuto un periodo di notevole accrescimento culturale e umano. Conoscerti ci ha reso tutti migliori: la tua bontà e la tua generosità erano di un'immensità unica, non ti dimenticheremo mai. Il tuo dire e il tuo fare garbato rimarranno per sempre nei nostri cuori".