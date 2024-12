Riparare gli smartphone conviene: si risparmia tempo e denaro Fino a qualche anno fa era più semplice comprare un dispositivo nuovo che aggiustare quello vecchio, le aziende produttrici rendevano il processo macchinoso e costoso. Oggi per fortuna non è più così, per i piccoli guasti bastano solo 15 minuti e una piccola spesa: in Campania questa rivoluzione tech è trainata da un’azienda di giovani imprenditori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Lo scorso 19 ottobre si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Internazionale della riparazione, un evento che sensibilizza alla cultura del “fix it”. In poche parole, non ricomprarlo, ripararlo! Una scelta che diventa ancora più nobile quando si tratta di dispositivi elettronici, visto che gli smartphone rientrano tra i rifiuti più inquinanti che produciamo. Anche se sembra un tempo ormai lontano, solo fino a qualche anno fa bastava uno schermo scheggiato per dire addio al nostro amato cellulare: le aziende produttrici rendevano anti-economico il processo di riparazione, costringendoci di fatto a una spesa indesiderata.

Ora non è più così, non solo grazie a una normativa europea che protegge il diritto dei consumatori alla riparazione, ma anche per merito di aziende giovani e lungimiranti che si occupano di riparare i piccoli guasti in pochissimi minuti. In Campania un gruppo di giovani imprenditori ha dato vita a Instant Care, un brand che ha rapidamente conquistato il mercato arrivando ad avere, in soli 7 anni di attività, ben 11 punti vendita dislocati nei principali centri commerciali della regione.

L'idea è innovativa e unica nel suo genere, perché il team di professionisti under 35 ha messo a punto un processo ottimizzato per garantire tempi di riparazione più ridotti possibile. Riescono a intervenire su display, batterie e altri componenti in soli 15 minuti. Ma come fanno? Hanno costruito una rete interna efficientissima che è in grado di spostare velocemente i ricambi tra i vari punti vendita. Così mantengono sempre disponibili e pronti all'installazione oltre l'80% dei pezzi di ricambio, e riescono a garantire un servizio praticamente istantaneo (come suggerisce il nome) ma comunque di alta qualità.

Gli smartphone sono rapidamente diventati una vera e propria espansione della nostra vita, lì conserviamo ricordi, manteniamo accese le amicizie, e sono spesso uno strumento indispensabile per il lavoro. Poter contare su una riparazione efficace e sempre disponibile ovunque ci troviamo è diventata un'esigenza, ma i vantaggi non si fermano a comodità ed ecosostenibilità, c'è anche un risparmio economico da non sottovalutare. Insomma, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, ma per fortuna in pochi click si può prenotare la riparazione risparmiando, letteralmente, tempo e denaro.

