Riapertura scuole, 1.400 corse al giorno per gli studenti nel piano regionale di Air Campania La prima corsa di questo nuovo piano di servizi partirà domani, mercoledì 13 settembre. Nella zona dell’Irpinia questa modifica porterà 533 corse al giorno.

A cura di Vincenzo Piccolo

Con la ripresa delle attività scolastiche aumentano gli spostamenti dei giovani verso i capoluoghi di provincia, sedi dei principali istituti di formazione superiore e degli atenei campani. Per questo il piano regionale per il trasporto scolastico che ha delineato Air Campania prevede più di 1.400 corse al giorno da e per gli istituti scolastici e gli atenei. La prima corsa di questo nuovo incremento di servizi è partita oggi, mercoledì 13 settembre.

I tecnici del trasporto pubblico hanno cercato di delineare un piano che tenga conto di tutta la domanda di spostamenti, segnalata e calcolata in anticipo dai responsabili territoriali degli uffici scolastici regionali. Nella zona dell'Irpinia, Avellino e provincia, questa modifica porterà 533 corse al giorno che percorreranno le tratte di andata e ritorno per le scuole. Oltre al trasporto pubblico ci saranno i servizi dedicati come 9 navette che partono dall'autostazione di Avellino da e per il campus cittadino di via Tuoro Cappuccini.

Sempre da Avellino, l'azienda garantisce altri 45 collegamenti per l'università di Fisciano/Lancusi, 14 per arrivare a Benevento, 6 fino a Caserta. Il numero maggiore spetta al capoluogo campano con 70 corse, che collegheranno l'Irpinia con i diversi dipartimenti napoletani. A Benevento è già iniziato il piano "a scuole aperte", che mette a disposizione 124 corse giornaliere e 16 collegamenti per raggiungere l'università di Caserta e altre 20 corse andata e ritorno da Napoli.

A Caserta sono state garantite agli studenti 300 corse da e per i principali istituti scolastici. Chi deve andare all'università potrà usare invece gli 8 collegamenti Caserta-Fisciano e 40 Caserta-Napoli. Anche da Capua sono state potenziate le corse con altre 43 da e per Napoli, a cui si aggiungono quelle in partenza da Vairano. Circa 30 partenze sono previste da Mondragone/Castel Volturno per piazzale Tecchio e altre 44 corse da e per Aversa che la collega con i dipartimenti della "Vanvitelli

Antony Acconcia, amministratore unico di Air Campania sul piano appena messo a punto ci ha tenuto a dire: