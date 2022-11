Reintegrati medici novax. Ma De Luca ordina: “Non saranno a contatto coi pazienti” Saranno reintegrati i medici non vaccinati contro il Coronavirus, ma una direttiva di De Luca ordina che “non saranno a contatto con i pazienti” in Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I medici che non si sono vaccinati saranno reintegrati, come previsto dal Governo, ma non saranno a contatto coi pazienti. La direttiva arriva dalla Regione Campania, che lo ha annunciato quest'oggi. Dunque, dopo le dichiarazioni di ieri, De Luca alza il tiro, "evitando il contatto diretto del personale non vaccinato con i pazienti". Una maniera per "tutelare a salute dei pazienti e degli operatori vaccinati". Il rischio infatti è che il virus riprenda a circolare nelle strutture ospedaliere, causando un nuovo aumento dei casi.

Ieri l'affondo contro il reintegro

Già nella giornata di ieri, De Luca aveva definito il reintegro dei medici non vaccinati come "una offesa alla stragrande maggioranza dei medici responsabili, e una offesa ai pazienti". Una decisione che, oltre a "offendere medici e infermieri", rischia anche, aveva aggiunto De Luca, "se si diffonde il contagio fra i medici, di fare avere ancora meno personale in servizio". Parole che erano seguite all'ordinanza che reintroduceva l'obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie e nelle Rsa, varata appena 24 ore prima.

La nota di Palazzo Santa Lucia

