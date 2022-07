“Non prendetevela col reddito di cittadinanza, ma con chi ci fa fare salti mortali”: lettera del papà-lavoratore Antonio di Acerra (Napoli) impiegato part-time, con due figlie a carico, spiega perché deve fare i “salti mortali” per assicurare alla sua famiglia il minimo indispensabile.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza lavoro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonio è un giovane padre di «due stupende bambine», vive ad Acerra, popoloso centro dell'entroterra in provincia di Napoli e ha scritto a Fanpage.it per raccontare la sua storia di lavoro e inserirsi, con la sua testimonianza, nel dibattito sul reddito di cittadinanza e sui presunti danni che quest'ultimo causerebbe al sistema-lavoro italiano. «Solo oggi, dopo tanto tempo, ho deciso di scrivervi», così esordisce.

La lettera al nostro giornale poi continua:

Sono un papà di 2 stupende bambine e sono felicemente sposato nonostante i salti mortali per andare avanti.

Io ho un lavoro part-time e ho percepito 260 euro con 65 ore di lavoro. Come si può vivere?

La paga settimanale di Antonio, seppur per un lavoro part-time (ovvero un lavoro ad orario ridotto, inferiore quindi alle 40 ore settimanali previste dagli impieghi a tempo pieno) è al limite dell'offensivo, del ridicolo ed è sicuramente impossibile pensare con questa cifra di far vivere una intera famiglia. Il nostro lettore usa una locuzione più volte: «faccio i salti mortali».

Nel linguaggio dei lavoratori precari, atipici, freelance e "invisibili" (ovvero in nero) significa : fare più lavori durante il giorno per cercare di portare a casa a fine mese uno stipendio minimo che consenta di non sprofondare nell'indigenza, nella povertà, nell'incapacità di poter provvedere ai propri figli.

La lettera continua a mo' di sfogo («scusatemi per questo» ci scrive il lettore). E tira in ballo il sussidio di cittadinanza: