Reagisce alla rapina del Rolex: turista colpito in testa con la pistola ai Quartieri Spagnoli L’uomo è intervenuto per difendere un’amica, alla quale due malviventi hanno cercato di rubare il Rolex: entrambi i turisti, francesi, sono finiti in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tornano in azione i rapinatori di Rolex a Napoli, in particolare ai Quartieri Spagnoli, che approfittano anche della presenza di numerosi turisti che visitano la città in questi ultimi scampoli d'estate: a farne le spese, questa notte, due turisti francesi, che sono finiti in ospedale perché si sono opposti alla rapina. Intorno alle 3, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Portacarrese a Montecalvario, dove era stata segnalata la tentata rapina di un Rolex: qui, un gruppo di turisti francesi ha raccontato ai militari dell'Arma che poco prima, mentre stavano passeggiando nei pressi della nota trattoria "Da Nennella", sono stati avvicinati da due sconosciuti a bordo di uno scooter. I malviventi, armati di pistola, hanno dapprima esploso alcuni colpi – probabilmente a salve – e poi hanno tentato di sottrarre il Rolex a una donna di 32 anni parigina.

È nata una colluttazione tra la giovane e i malviventi, alla quale si è unito anche un amico della donna, che ha cercato di sventare la rapina: l'uomo, però, è stato colpito in testa con il calcio della pistola, prima che i rapinatori fuggissero a mani vuote. Entrambi i turisti francesi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, ma entrambi hanno rifiutato il ricovero e sono stati dimessi, nonostante alla 32enne sia stata diagnosticata una "frattura epifisi laterale clavicola sinistra, r.a. scoliosi italica", mentre il ragazzo ha riportato un "trauma cranico non commotivo con abrasioni". Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Napoli Centro per individuare i responsabili della tentata rapina.