Rapina una coppietta in auto, ma dietro ci sono i carabinieri: arrestato Sfonda il finestrino e tenta di rapinare una coppietta, ma dietro di lui ci sono i carabinieri che lo arrestano. La vicenda ad Arzano nell’hinterland napoletano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha tentato di rapinare due persone che erano all'interno di un'auto in sosta, ma non si è accorto che dietro di lui c'erano i carabinieri, che lo hanno fermato e arrestato. La vicenda è accaduta ad Arzano, nell'hinterland di Napoli, nella notte appena trascorso. L'uomo arrestato, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, deve ora rispondere di rapina aggravata e sarà processato per direttissima nelle prossime ore: si trova al momento in carcere, in attesa di giudizio.

L'uomo è arrivato a bordo di uno scooter

Tutto è avvenuto lungo il corso Salvatore d'Amato, la lunga arteria che attraversa Arzano partendo da via Roma arriva fino a via Rettifilo al Bravo: qui, ad un'automobile parcheggiata in sosta con all'interno due persone si è avvicinato improvvisamente un uomo su uno scooter, che ha spaccato il vetro del finestrino iniziando a minacciare i due con una chiave telescopica, utilizzata per spaccare anche il vetro.

I carabinieri sono intervenuti mentre assistevano alla scena

Si tratta infatti della chiave in acciaio che viene utilizzata per cambiare le ruote delle automobili: ma l'uomo non si è accorto che dietro di lui vi fossero i carabinieri, che hanno osservato l'intera scena. E mentre l'uomo era ancora intanto a minacciare i due all'interno dell'automobile, sono intervenuti disarmandolo e bloccandolo prima che potesse allontanarsi sempre a bordo dello scooter. L'uomo, risultato essere un 45enne già noto alle forze dell'ordine per reati specifici originario proprio di Arzano, è stato così arrestato per rapina aggravata e portato in carcere in attesa di giudizio.