Rapina un minimarket e un cliente armato di mitra a Pozzuoli: fermato un 28enne Rapina in un minimarket di via Ovidio, portato via l’incasso ed il portafoglio di un cliente. Fermato un 28enne, l’irruzione armato di Uzi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’Uzi utilizzato per la rapina

Aveva rapinato un minimarket di Pozzuoli armato di Uzi, oltre ad un cliente dello stesso esercizio commerciale che si trovava all'interno in quel momento. Un 28enne originario dello stesso comune flegreo è stato fermato nelle ore successive mentre si trovava nel proprio appartamento: in casa sono state trovate sia l'arma, risultata poi essere una fedele replica dell'arma ma priva di tappo rosso e gli indumenti indossati durante la rapina. Il giovane è ora nel carcere napoletano di Poggioreale dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La rapina in un minimarket

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri su via Ovidio, in pieno centro a Pozzuoli: qui un uomo è entrato armato di un'arma Uzi all'interno di un minimarket, intimando la consegna dell'incasso. Poi, non pago, ha rapinato anche un cliente presente in quel momento, rubandogli il portafoglio, quindi è scappato. Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri di Pozzuoli, che hanno iniziato le indagini per risalire all'uomo.

Fermato un 28enne

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a risalire ad un 28enne, rintracciato a casa poco dopo. Nell'appartamento sono stati trovati sia l'Uzi, sia i vestiti visti dalle immagini, presumibilmente entrambi utilizzati durante la rapina di poche ore prima. Il 28enne è stato così portato in carcere a Poggioreale, gravemente indiziato di rapina a mano armata. Sequestrate sia l'arma, risultata essere una replica priva del tappo rosso, e gli stessi vestiti. L'uomo fermato attende ora l'autorità giudiziaria.