Rapina nel supermercato a Torre Annunziata, in 3 minacciano le dipendenti con le pistole Raid sabato sera in un supermercato di Torre Annunziata (Napoli), tre rapinatori a volto coperto e armati di pistola hanno portato via l’incasso.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Hanno aspettato l'orario di chiusura, quando sapevano che non avrebbero trovato folla e la possibilità di imbattersi in clienti di passaggio sarebbe stata minima. Questione di pochi secondi: hanno fatto irruzione e, armi in pugno, hanno minacciato le dipendenti e le hanno costrette a consegnare il denaro delle casse. La rapina è stata consumata ieri sera a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, le indagini sono affidate ai carabinieri.

I militari sono intervenuti nell'esercizio commerciale al civico 19 di via Vittorio Veneto intorno alle 20:20, a seguito della richiesta di soccorso arrivata dal personale. I criminali, secondo le ricostruzioni, sarebbero stati in tre, anche se non è escluso che uno o più complici siano rimasti all'esterno, con gli occhi sulla strada per lanciare in tempo l'allarme ai complici e già pronti per la fuga. I banditi erano tutti a volto coperto, uno di loro impugnava una pistola.

Davanti alla minaccia dell'arma le cassiere non hanno potuto fare altro che consegnare i soldi; un attimo dopo i criminali erano già all'esterno e si sono velocemente dileguati. Il bottino non è stato ancora quantificato. I militari hanno acquisito i nastri della videosorveglianza del supermercato e stanno verificando se nella zona ci sono altre telecamere, pubbliche o private, che potrebbero avere ripreso il raid o aiutare a tracciare gli spostamenti dei criminali.