Rapina in una gioielleria, banda del buco fugge col bottino tra gli spari a Qualiano

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono spuntati da un cunicolo, facendo irruzione all'interno di una gioielleria: hanno arraffato tutto il possibile, per poi scappare con il bottino sparando anche un colpo d'arma da fuoco. Nessun ferito, ma momenti di panico all'interno di una gioielliera di Qualiano, nell'hinterland napoletano. Sul posto, in via Giuseppe Di Vittorio, sono giunti poco dopo i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania e i colleghi delle Aliquote di Pronto Impiego: bottino in corso di quantificazione, inquirenti che cercano le immagini di videosorveglianza del locale e della zona per cercare di dare un volto e un nome ai malviventi, fuggiti dopo la rapina.

Tutto è accaduto attorno alle 9.15, quando la banda è sbucata dopo aver scavato un cunicolo: in testa, i rapinatori avevano ancora i caschi tipici da minatore. Erano presenti in quel momento all'interno della gioielleria i dipendenti, la titolare del negozio e la figlioletta di appena tre anni: hanno avuto solo il tempo di rendersi conto di quanto stesse avvenendo quando i criminali avevano già fatto irruzione. Dopo aver rubato quanto possibile nel minor tempo possibile, i rapinatori hanno anche esploso almeno un colpo d'arma da fuoco per guadagnarsi la fuga: non si sono registrati fortunatamente feriti, ma i presenti sono rimasti sotto shock. In via Giuseppe Di Vittorio poco dopo sono arrivati i carabinieri di Giugliano in Campania: i criminali erano già riusciti a fuggire, ma la caccia all'uomo è iniziata praticamente pochi minuti dopo e non è escluso che nelle prossime ore possano esserci già importanti sviluppi nella loro ricerca.