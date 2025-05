Rapina in casa in via Terracina, pistola puntata al proprietario: è la banda dell’Audi grigia Una banda di criminali ha fatto irruzione in un appartamento tra Bagnoli e Fuorigrotta, a Napoli; sarebbero coinvolti in diversi episodi analoghi nella stessa zona. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame dal video della rapina in casa in via Terracina

Uno è rimasto in macchina, pronto per la fuga. Gli altri, pistola in pugno, sono andati all'assalto: hanno sfondato le persiane in ferro e sono entrati in casa. Senza preoccuparsi di fare rumore, di essere visti. E sono scappati soltanto perché le urla della famiglia ha allertato i vicini di casa. Cronaca del raid avvenuto nella serata di ieri, 4 maggio, in via Terracina, tra Bagnoli e Fuorigrotta, a pochi passi dall'ospedale San Paolo. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, ma i responsabili sarebbero già coinvolti in altri episodi del genere: si tratterebbe di una banda "specializzata" che avrebbe già colpito nell'aera ovest di Napoli in diversi appartamenti.

Il raid armato in via Terracina

I malviventi hanno fatto irruzione alle 21.30 circa. Inizialmente sono saliti in due, poi sono stati raggiunti dal terzo che prima aveva fatto da "palo" restando in strada. Tutti col volto coperto da un passamontagna. Probabilmente credevano che in casa non ci fosse nessuno: hanno tentato di distruggere una prima "napoletana", per poi passare alla seconda; non è chiaro cosa abbiano usato, forse un piede di porco o comunque un arnese che ha consentito loro di distruggere la persiana velocemente.

Quando il proprietario di casa, sentendo i rumori, è andato verso il balcone, se li è trovati davanti: "Stai zitto", gli avrebbero detto, puntandogli contro la pistola. L'uomo, però, ha urlato ai familiari di uscire di casa: nell'appartamento c'erano anche la moglie e la figlia piccola. A quel punto i criminali sono tornati sui loro passi, sono nuovamente scesi e hanno raggiunto il complice che li aspettava in auto, per poi scappare in direzione Bagnoli. La fuga è stata ripresa dalle telecamere: si vedono i rapinatori che lasciano l'edificio e salgono in auto.

La banda dell'Audi A1 grigia

Nell'immediato le vittime hanno sporto denuncia presso la Questura di via Medina, questa mattina si sono poi rivolte al commissariato di Bagnoli. Il tentato furto, che per le modalità si sarebbe trasformato in rapina, non sarebbe un caso isolato: nella stessa zona, tra Soccavo, Fuorigrotta e Bagnoli, sono diversi gli "avvistamenti" di una banda di criminali che agirebbe con le stesse modalità. Si muoverebbero sempre con un'Audi A1 grigia, probabilmente con targa rubata, e non si farebbero scrupoli ad entrare in appartamenti nonostante la presenza dei proprietari.