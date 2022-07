Ragazzo si risveglia dal coma ascoltando le canzoni di Nino D’Angelo: il cantante gli telefona La vicenda è stata raccontata dallo stesso Nino D’Angelo sui social, che ha saputo di quanto accaduto al ragazzo dopo che la madre aveva condiviso un video su TikTok.

A cura di Valerio Papadia

Il potere della musica è fortissimo, a tal punto che non è raro, ad esempio nei film, assistere a persone che si risvegliano dal coma ascoltando una determinata canzone. Episodi del genere, però, accadono anche nella vita reale: lo dimostra la storia che arriva da Napoli e che è stata raccontata sui social da uno dei suoi protagonisti, Nino D'Angelo, cantante che non ha bisogno di presentazioni: grazie alle sue canzoni Sergio, un ragazzo finito in coma dopo un incidente stradale, si è risvegliato. È stata la madre del ragazzo, qualche giorno fa, a pubblicare un video su TikTok nel quale raccontava l'incredibile storia di come suo figlio si fosse risvegliato dal coma ascoltando le canzone di Nino D'Angelo e pregava tutti di condividere il video affinché la storia arrivasse proprio al cantante. "Si è risvegliato con le tue canzoni – racconta la donna – le infermiere per farlo calmare mettono le tue canzoni. Ti chiedo con tutto il cuore un tuo videomessaggio, anche solo un saluto e un incoraggiamento. Spero che questo video possa arrivare a te".

Il video ha ricevuto talmente tanti commenti, like e condivisioni da arrivare proprio all'attenzione di Nino D'Angelo che, non nascondendo la sua emozione, lo ha ricondiviso sulla sua pagina Facebook, facendo sapere anche di essersi messo in contatto con Sergio e di avergli parlato al telefono. "Ieri migliaia di voi mi avete mandato questo video molto emozionante" ha scritto il cantante partenopeo, commentando il video in cui la madre del ragazzo raccontava la sua storia. "Mi sono messo in contatto subito con questa mamma meravigliosa e nel pomeriggio stesso ho parlato tramite videochiamata direttamente con Sergio, il mio grande fan – conclude Nino D'Angelo -. Sono ancora emozionato ed è incredibile ciò’ che riesce a fare la musica".