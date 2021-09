Ragazzo scompare all’Arenella, la Polizia lo ritrova grazie al segnale del telefonino Allarme al quartiere Arenella, nella zona collinare di Napoli, questa mattina per la scomparsa da casa di un ragazzo di 22 anni. Il padre ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato del Vomero. Il giovane è stato rintracciato grazie alla geolocalizzazione del cellulare che utilizzava.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme al quartiere Arenella, nella zona collinare di Napoli, questa mattina per la scomparsa da casa di un ragazzo di 22 anni. Il padre, preoccupato perché non aveva più notizie del figlio, in mattinata si è presentato al Commissariato della Polizia di Stato del Vomero, chiedendo aiuto perché il giovane si era allontanato da casa. Non solo. Il ragazzo, secondo il racconto del genitore, avrebbe anche inviato alcuni messaggi ai familiari, manifestando un forte stato di agitazione. Due elementi che avevano suscitato la preoccupazione dei familiari. A quel punto gli agenti, dopo aver ascoltato il racconto del papà, si sono subito attivati per rintracciare il ragazzo e sincerarsi che stesse bene.

Rintracciato grazie alla geolocalizzazione del cellulare

Gli operatori della Polizia di Stato, grazie al servizio di geolocalizzazione del telefono utilizzato dal 22enne e all’analisi di alcune mail inviate, per fortuna sono riusciti a rintracciarlo in poco tempo. Il ragazzo si trovava presso una struttura alberghiera dove è stato raggiunto dagli agenti di Polizia che l’hanno individuato e rassicurato. Il giovane poi è tornato alla sua famiglia ed è stato affidato alla madre, facendo rientrare l'allarme nel quartiere. Solo due giorni fa, un altro caso di un ragazzo scomparso di casa ha scosso la Campania. In quel caso l'episodio è avvenuto ad Afragola, dove un 14enne aveva lasciato la famiglia adottiva per seguire volontariamente il padre biologico, un uomo di origini serbe a cui sono stati tolti i 7 figli. Inizialmente voci incontrollate avevano parlato di un rapimento, ma la vicenda si è poi chiarita. Sul caso del ragazzo di Afragola indagano i carabinieri.