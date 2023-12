Ragazzo picchiato a calci e pugni per cellulare e 100 euro finisce in Ospedale: rapina a via Nuova Marina Il giovane è stato portato in ospedale: 10 giorni di prognosi. Uno degli aggressori preso dalla Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Picchiato a calci e pugni per rapinarlo del cellulare e di 100 euro, un ragazzo è finito in ospedale la Vigilia di Natale con 10 giorni di prognosi per la guarigione, a causa delle ferite riportate. L'aggressione è avvenuta in via Nuova Marina a Napoli, attorno alle ore 16,00, del 24 dicembre 2023. Ad evitare il peggio ci hanno pensato però gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale – Motociclisti della Polizia Locale di Napoli, che sono riusciti a bloccare uno dei rapinatori, attualmente in carcere a Poggioreale.

L'aggressione in via Nuova Marina

I caschi bianchi sono riusciti ad arrestare uno degli aggressori, si tratta di un cittadino di nazionalità senegalese, resosi responsabile di una rapina, in concorso con altra persona, ai danni di un ragazzo di nazionalità Pakistana. Quest'ultimo, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, è stato aggredito con calci e pugni dai malfattori che gli hanno sottratto il cellulare, la somma di 100 euro e diversi effetti personali, tra cui documenti e carte bancomat.

Arrestato uno dei rapinatori

Uno dei due rapinatori è riuscito a dileguarsi con la refurtiva, mentre l'altro è stato inseguito dagli agenti e bloccato. Dagli accertamenti eseguiti, l'aggressore è risultato essere un pluripregiudicato, irregolare sul territorio Italiano. Il pubblico ministero di turno ha disposto la traduzione presso la casa circondariale di Poggioreale. La vittima, soccorsa da altro personale della Polizia Locale sopraggiunto sul posto, ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Per il ragazzo non si è reso necessario il ricovero. Sono in corso attività investigative per risalire all'identità del complice.