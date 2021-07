in foto: immagine di repertorio

Si è legato alla vita un ordigno artigianale con del nastro adesivo, è andato nei pressi di un distributore di benzina, non lontano dal Monumento ai Caduti, e ha minacciato di farsi saltare in aria. Tutto perché la fidanzata lo aveva lasciato. Alla fine c'è voluto l'intervento di un negoziatore dei Carabinieri, che dopo aver mediato a lungo è riuscito a farlo desistere dal gesto. Protagonista un 27enne di Caserta, attualmente in affidamento in prova ai servizi sociali, che ieri sera ha scatenato il caos in via Unità Italiana, mentre nello stadio di Wembley era in corso la finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un negoziatore del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta. Per scongiurare l'esplosione il mediatore ha dovuto a lungo parlare col ragazzo, riuscendo alla fine a farlo tornare sui suoi passi. Il giovane, dopo aver più volte minacciato i militari di far esplodere la cintura se non si fossero allontanati, si sarebbe allontanato in sella a una moto guidata da un'altra persona; sarebbe stato un suo amico, poco dopo, a consegnare l'ordigno, che è stato sequestrato dagli artificieri dell'Arma per ulteriori accertamenti e per la distruzione.

Il 27enne è stato rintracciato poco dopo da una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caserta e accompagnato all'ospedale Moscati per i controlli sanitari. Stando a quanto ricostruito dai militari, avrebbe minacciato il suicidio, e in un modo così plateale, per la fine della relazione sentimentale con una coetanea. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione e porto di materiale esplosivo e per resistenza a pubblico ufficiale.