Ragazzo di 24 anni muore col Covid, lutto nel Salernitano Il ragazzo era residente ad Altavilla Silentina, ma faceva l’impiegato ad Eboli. Lutto nelle due comunità per la prematura scomparsa.

A cura di Pierluigi Frattasi

È morto a seguito del contagio del Coronavirus Michele, ragazzo di soli 24 anni di origine indiana, residente ad Altavilla Silentina, nel Salernitano, ma che lavorava presso un caseificio ad Eboli. Il giovane era risultato positivo al Covid19 circa due settimane fa ed era stato ricoverato presso il Covid Hospital di Agropoli, circa una settimana fa, a causa del peggiorare del suo quadro clinico. Purtroppo, però, non ce l'ha fatta. Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati in queste ore alla sua famiglia per la terribile e prematura perdita. Le comunità ebolitane e di Altavilla Silentina sono molto scosse da quanto accaduto.

Lutto ad Eboli e Altavilla Silentina

Michele era conosciuto e apprezzato da tutti per l'impegno che metteva nel suo lavoro. Era infatti impiegato in pianta stabile nell'amministrazione di un caseificio di Eboli. L'azienda ha voluto ricordare il suo lavoratore con un omaggio sul suo profilo social: "Il tempo non potrà mai farci dimenticare questo sorriso, il tuo essere unico. Il destino è stato crudele nei tuoi confronti, ma noi tutti avremo per te sempre un posto nel nostro cuore e nella nostra mente in modo da far vivere per sempre la tua bellissima persona. Ciao Michele".

In Campania, intanto, continuano a calare i contagi. Ieri si sono registrati 5.813 i nuovi casi positivi a Covid a fronte di 46.499 tamponi tra molecolari ed antigenici analizzati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è del 12,50%, mentre si sono registrati 20 morti: 17 dei quali nelle ultime 48 ore e 3 invece avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Negli scorsi giorni, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza che proroga fino a fine febbraio l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. "Il messaggio che è stato lanciato all'Italia è sbagliato, sembra che la mascherina non si debba più indossare all'esterno. E invece non è così. Ci sono almeno due momenti nei quali si determinano pericoli: entrata-uscita da scuola e nei luoghi affollati-movida".