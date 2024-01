Ragazzo di 19 anni gambizzato a Pomigliano: “Hanno provato a rapinarmi”. Indagini in corso Un ragazzo di 19 anni è stato gambizzato ieri sera a Pomigliano, in via dei Gerani. Il giovane, noto alle forze dell’ordine, ha dichiarato di aver subito un tentativo di rapina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 19 anni è stato ferito alla gamba destra da un colpo d'arma da fuoco a Pomigliano d'Arco, in via dei Gerani. Secondo una prima ricostruzioni dei fatti – tutta da verificare – il ragazzo si sarebbe opposto a un tentativo di rapina e per questo gli avrebbero sparato. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Acerra e quelli della sezione operativa di Castello di Cisterna. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, è al momento ricoverato in osservazione alla clinica Villa dei Fiori. Non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri sono stati chiamati dai medici della clinica Villa dei Fiori come da prassi quando si ha a che fare con persone ferite in modo violento. Non appena i soccorritori hanno visto che il ragazzo è stato gambizzato hanno chiamato il 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, sono riusciti a parlare subito con il ragazzo, la cui versione dei fatti è al vaglio. Il 19enne sostiene si sia trattato di un tentativo di rapina ma le indagini sono in corso per verificare se effettivamente si sia trattato di un furto finito male.

Al momento gli aggressori non sono stati identificati né è chiaro se il giovane abbia fornito elementi utili al loro riconoscimento. I militari visioneranno eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona nel caso fossero presenti, in modo da chiarire con esattezza quanto accaduto al 19enne. Intanto è stato effettuato un sopralluogo sul posto indicato dal giovane per verificare se vi siano tracce ematiche, oltre a indizi che potrebbero aiutare nell'identificazione di chi ha sparato e gambizzato il 19enne.