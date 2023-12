Ragazzo di 16 anni ferito a colpi di pistola davanti alla fidanzatina 13enne a Napoli Spari la sera del 27 dicembre in piazza Carlo III: un 16enne incensurato ricoverato in ospedale per una ferita a un braccio. Si indaga nella sfera personale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

In due, col volto coperto dal casco, si sarebbero avvicinati in scooter e uno di loro avrebbe premuto il grilletto, senza apparente motivo, mirando al busto. Versione, per il momento al vaglio degli investigatori, raccontata da un 16enne napoletano, che ieri è stato ferito da un colpo di pistola a un braccio mentre si trovava insieme alla fidanzatina di 13 anni. Il giovanissimo è stato trasportato all'ospedale dei Pellegrini, dove è stato ricoverato in codice rosso; le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Il ferimento risale al tardo pomeriggio di ieri, 27 dicembre, stando alle parole della vittima sarebbe avvenuto in piazza Carlo III, nel centro di Napoli. Il 16enne e la ragazzina sarebbero stati aggrediti mentre si trovavano nei giardinetti, ma non si sarebbe trattato di una rapina: prima dell'esplosione del proiettile non ci sarebbe stata nessuna richiesta e nemmeno delle minacce. In ospedale il giovane è stato medicato ed è stato disposto il ricovero; i medici hanno escluso il pericolo di vita. Nel Pronto Soccorso, intorno alle 20, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Montecalvario.

Pochissimi gli elementi forniti alle forze dell'ordine: l'aggressione sarebbe durata solo una manciata di secondi ed entrambi i responsabili avrebbero indossato i caschi, non sarebbe stato quindi possibile vederli in volto. E il 16enne non sarebbe stato in grado di spiegare chi fossero e perché ce l'avessero con lui. Si vaglia la possibilità che il ferimento possa essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, o che gli occhi elettronici installati nei pressi di piazza Carlo III possano avere registrato il passaggio dello scooter; parallelamente le indagini si concentrano sulla vita privata del 16enne alla ricerca di possibili moventi, che potrebbero essere di natura personale.