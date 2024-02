Ragazzo di 14 anni muore in ospedale, tragedia nel Salernitano: aperta un’inchiesta Il ragazzo è stato portato prima all’ospedale di Sarno e poi quello di Nocera Inferiore, dove è sopraggiunto il decesso. La famiglia ha sporto denuncia: sequestrate le cartelle cliniche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina, lunedì 26 febbraio, nella provincia di Salerno: un ragazzo di soli 14 anni è morto in ospedale dopo aver accusato un malore. La famiglia del 14enne ha sporto denuncia alle forze dell'ordine e la Procura di Nocera Inferiore ha aperto una inchiesta per fare piena luce sulle cause della morte del minore: le cartelle cliniche sono state sequestrate, mentre la salma è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per l'autopsia.

Da quanto si apprende, questa notte, il 14enne, che viveva con la famiglia a Sarno, ha accusato un malessere diffuso, accompagnato da violenti conati di vomito. I genitori, preoccupati, lo hanno accompagnato all'ospedale Martiri del Villa Malta, dove è stato sottoposto ai primi accertamenti. Dal nosocomio sarnese, poi, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove le sue condizioni di salute sono peggiorate e dove, purtroppo, alle prime luci di oggi è sopraggiunto il decesso.

Al momento, come detto, le cause della morte del 14enne sono sconosciute. La famiglia si è rivolta ai carabinieri e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo per determinare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Per questo motivo le cartelle cliniche relative al passaggio del ragazzo in entrambi gli ospedali sono state poste sotto sequestro, mentre nei prossimi giorni sul corpo del ragazzo verrà eseguita l'autopsia.